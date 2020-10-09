Savaş Çorlu: Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli indirim yapmadı

Galatasaray'da yaşanan maaş indirimi konusu sarı-kırmızılılarda gündem olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu bu konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Çorlu "Belhanda ve Feghouli indirim yapmayan isimler" dedi.

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