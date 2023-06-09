Okan Buruk'un Jorge Jesus sözlerine eleştiri!
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'da Okan Buruk'un Jorge Jesus hakkındaki sözleri dikkat çekmişti. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu konu hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.
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