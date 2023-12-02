Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "2 penaltıyı da yemişler"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında oynana mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Mücadele sonunda A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Vukovic ile Bakambu arasında yaşanan pozisyonu değerlendirdi. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
Toroğlu: 2 penaltıyı da yemişler! 02 Aralık 2023 | 12:00
03:02
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 02 Aralık 2023 | 12:00
01:12
Toroğlu: Daha dikkatli oynasalar... 02 Aralık 2023 | 12:00
00:36
Zaha M. United maçı sonrası konuştu! 30 Kasım 2023 | 12:00
01:16
Hakeme sert eleştiri! "VAR kalın çalıştı" 30 Kasım 2023 | 12:00
04:35
G.Saray-ManU maçı ertelenecek mi? 29 Kasım 2023 | 12:00
00:58
Dev maçta hava nasıl olacak? 29 Kasım 2023 | 12:00
00:40
Çarpıcı Mertens sözleri! 29 Kasım 2023 | 12:00