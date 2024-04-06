Süper Kupa maçı için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk, Şanlıurfa halkına sarı-lacivertlilerin bu kararını sordu. İşte yorumlar...
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