Galatasaray'ın muhtemel rakibindeki kalecinin enteresan hikayesi
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Olimpija Jubljana'yı elemesi durumunda play-off'a yükselecek. Play-off'taki muhtemel rakibindeki kalecinin enteresan hikayesi şaşırttı. Hikayeyi A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök anlattı.
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