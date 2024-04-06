Okan Buruk ve Fernando Muslera, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera, Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Okan Buruk ve Fernando Muslera'nın o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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