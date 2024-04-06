Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! "Çok önemli değil"
Galatasaray Teknik Direktörü, Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi konuştu. Fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün basın toplantısında sorduğu soruyu yanıtlayan Buruk, "Karşımızda hangi rakip olacak çok önemli değil. Biz kendi görevimizi yapıp sahada takımımızla birlikte hazır olacağız" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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