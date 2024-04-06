Okan Buruk: Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, "Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik. İki takımın da burada bir arada olması çok güzel olurdu." dedi.
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