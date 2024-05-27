Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk!
Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray gece geç saatlerde İstanbul'a döndü. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk "Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 11 ay emek verdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gol kralı Icardi oldu, onu da tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Dursun Özbek: Yine iyiler kazandı! 26 Mayıs 2024 | 12:00
01:12
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:27
Icardi taraftarlara üçlü çektirdi! 25 Mayıs 2024 | 12:00
21:54
Özbek açıkladı! Erden Timur G.Saray'da devam edecek mi? 24 Mayıs 2024 | 12:00
01:12
Dursun Özbek: Mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız! 24 Mayıs 2024 | 12:00
02:49
Derbi sonrası mixed zone'da olay çıktı! Bu kez yöneticiler... 19 Mayıs 2024 | 12:00
01:28
"Hem hakemi hem de G.Saray'ı yendi" 19 Mayıs 2024 | 12:00
02:22
"G.Saray karizmayı çizdirdi" Toroğlu'dan flaş yorum! 19 Mayıs 2024 | 12:00