Dursun Özbek: Yine iyiler kazandı!
Süper Lig 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, İstanbul'a döndü. Sarı kırmızılı ekibin kafilesi havaalanına indikten sonra başkan Dursun Özbek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek yaptığı açıklamada "İyiler kazanır! Herkesin bildiği bir şey bu. Yine öyle oldu ve iyiler kazandı" ifadelerini kullandı.
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