Galatasaray'da Fernando Muslera: Rakip takım hakkında...
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, "Biz mutluyuz, iyi çalıştık. Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakip takım hakkında yorum yapamam." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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