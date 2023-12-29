O isimden sert eleştiri! "Bakhtiyar 1 gün konuşuldu"
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Karşılaşmada sakatlanan Mauro Icardi'nin suratında kırık oluştu. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, yaşananların uzun süre konuşulmasını eleştirdi. İşte Sarıdağ'ın sözleri... | Galatasaray haberleri
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