Nevzat Dindar: Fatih Terim Taylan Antalyalı'yı 16 yaşındayken istiyordu

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan Taylan Antalyalı ile ilgili "Fatih hoca Taylan'ı 16 yaşındayken istiyordu." dedi.

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