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Diagne için transfer iddiası! Canlı yayında duyurdu

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Abdurrahim Albayrak 'Diagne 15 milyon Euro' diyorsa oyuncu için teklif kulübe gelmiştir." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri
03.12.2020
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