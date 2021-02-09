09 Şubat 2021, Salı
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Nevzat Dindar açıkladı! "Galatasaray'da Gedson Fernandes o maçta sahada olacak..."
A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, Galatasaray'ın ocak ayı transferlerinden Gedson Fernandes'in Kasımpaşa maçında sahada olmasını beklediğini açıkladı. Dindar, birkaç hafta ilk 11'de olmasa bile mutlaka süre alacağını dile getirdi. İşte o sözler...
09.02.2021
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