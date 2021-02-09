09 Şubat 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Nevzat Dindar açıkladı! "Galatasaray'da Gedson Fernandes o maçta sahada olacak..."

A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, Galatasaray'ın ocak ayı transferlerinden Gedson Fernandes'in Kasımpaşa maçında sahada olmasını beklediğini açıkladı. Dindar, birkaç hafta ilk 11'de olmasa bile mutlaka süre alacağını dile getirdi. İşte o sözler...
09.02.2021
ABONE OL

DİĞER
Canlı yayında açıkladı: O maçta sahada... Canlı yayında açıkladı: "O maçta sahada..." 09.02.2021
Canlı yayında G.Saray'ın yıldızına övgü! Tesadüf değil Canlı yayında G.Saray'ın yıldızına övgü! "Tesadüf değil" 08.02.2021
Dev maç sonrası çarpıcı yorum! Orta sahan kadar konuş Dev maç sonrası çarpıcı yorum! "Orta sahan kadar konuş" 07.02.2021
Serdar'ın Donk'a müdahalesi penaltı mı? Usta isimler yorumladı Serdar'ın Donk'a müdahalesi penaltı mı? Usta isimler yorumladı 06.02.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Terim: Yakında güzel sürprizlerimiz olacak Fatih Terim: Yakında güzel sürprizlerimiz olacak 06.02.2021
Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı! Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı! 06.02.2021
Albayrak'tan maç sonu flaş açıklama! Kaybettiği zaman... Albayrak'tan maç sonu flaş açıklama! "Kaybettiği zaman..." 06.02.2021
Toroğlu'dan derbi yorumu! 1 gol olursa... Toroğlu'dan derbi yorumu! "1 gol olursa..." 06.02.2021
Dev maça saatler kala Taylan'dan paylaşım geldi! Dev maça saatler kala Taylan'dan paylaşım geldi! 06.02.2021
Canlı yayında büyük iddia! Terim o isimden vazgeçmez Canlı yayında büyük iddia! "Terim o isimden vazgeçmez" 06.02.2021
Canlı yayında açıkladı! İşte Terim'in ilk 11'i Canlı yayında açıkladı! İşte Terim'in ilk 11'i 06.02.2021
Hıncal Uluç'tan derbi yorumu! Rahat kazanır Hıncal Uluç'tan derbi yorumu! "Rahat kazanır" 05.02.2021
Uluç'tan Terim'e flaş sözler! Nihayet bu hafta... Uluç'tan Terim'e flaş sözler! "Nihayet bu hafta..." 05.02.2021
Donk'tan esprili Onyekuru paylaşımı Donk'tan esprili Onyekuru paylaşımı 05.02.2021
Gedson Fernandes F.Bahçe derbisinde yok! Gedson Fernandes F.Bahçe derbisinde yok! 05.02.2021
Canlı yayında flaş iddia! Fatih Terim oyunda Mesut'u istiyor Canlı yayında flaş iddia! Fatih Terim oyunda Mesut'u istiyor 05.02.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef... (GS transfer haberleri)
Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını böyle değerlendirdi!
Galatasaray'ın yeni prensi Mostafa Mohamed! Gelir gelmez gönülleri fethetti
Fenerbahçe taraftarı yönetime isyan etti!
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır markaj altında! 3 İngiliz kulübü...
Galatasaray'dan flaş hamle! Fatih Terim tepki göstermişti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör