Canlı yayında yıldız oyuncu için övgü! "Mostafa Mohamed'in başarısı tesadüf değil"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in performansını yorumladı. Uzundurukan yıldız oyuncu için, "Hiçbir başarı tesadüf değildir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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