07 Mart 2019, Perşembe
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Nagatomo yok Fernando dönüyor
Süper Lig'de 25. haftaya lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde giren Galatasaray, Antalyaspor karşısında kayıp istemiyor. Son haftalarda sakatlık sorunları yaşayan sarı kırmızılı ekipte Yuto Nagatomo dışında sakat oyuncu kalmadı.
07.03.2019
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