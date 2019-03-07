07 Mart 2019, Perşembe

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Nagatomo yok Fernando dönüyor

Süper Lig'de 25. haftaya lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde giren Galatasaray, Antalyaspor karşısında kayıp istemiyor. Son haftalarda sakatlık sorunları yaşayan sarı kırmızılı ekipte Yuto Nagatomo dışında sakat oyuncu kalmadı.
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