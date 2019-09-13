Mustafa Cengiz: "G.Saray'a karşı bir cepheleşme var"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı kulübe yönelik ciddi bir cepheleşme bulunduğunu belirten Cengiz "Biz bu cepheleşmeyi bozarız" açıklamasında bulundu.