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Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı. Sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı Cengiz'in naaşı cenaze naması öncesinde NEF Stadyumu'na getirildi. Daha sonra Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı kılınan Mustafa Cengiz'ın naaşı Ulus Mezarlığı'na götürüldü. Mustafa Cengiz'in cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
29.11.2021
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Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan da törene katıldı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan da törene katıldı 29.11.2021
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