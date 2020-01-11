11 Ocak 2020, Cumartesi

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Mustafa Cengiz: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Haciz olaylarıyla karşılaştığını söyleyen Cengiz, Florya arazisinin geri alınması sürecinde 8.2 milyon TL net faiz ödeyeceklerini ve bunu da 5 yıl yapılandırıldığını açıkladı. Cengiz ayrıca Florya arazisini geri alma sürecinde Cumhurbaşkanı'na katkılarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
11.01.2020

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Ödemeyi almıştık fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Temerrüde girmiştik. Yani tüm borcunu öde yoksa mal varlığına el koyarım, demek. Ada bizim kırmızı çizgimiz, dedik. 60 günlük uyarı ve tahliye süreci mümkün değildi. Çünkü Kemerburgaz arazisini teslim alamamıştık. Florya'da çalışan spor ekibimize sokakta antrenman yaptıramazdık."

"Florya'nın tapusunun geri alınması, benim veya yönetimimin değil Galatasaray camiasının başarısıdır. Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük."

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Rakipler bu sözümden sonra saldırıya geçmesin. Biz kendi mülkümüzü geri aldık. Orta dünya ve üst dünya bir araya gelse Florya'nın tapusu yeniden alamazdı, biz aldık. Bu Galatasaray camiasının başarısıdır."

"Bu kadar gecikme de bize engel olan; divanın araştırıcı, sorgulayıcı, inceleyici tavrına teşekkür ediyorum. Bu bizi diri tutuyor. Ama ne kadar tahammül ederiz, ne kadar bu sinerjimiz sürer... Onu bilmiyorum. Sonsuz enerji bize ait değil."

"Bu arada bir haciz olayıyla karşılaştık. Divanda bir tek soru sorulduğunu görmedim. Bunu nasıl çözdünüz demediler. Bize kuvvetli teşekkür de edilmedi. Edenleri yönetimci olmakla suçladılar. Eğer sizin ajandanız ve ikinci planınız yoksa, beklediğiniz tek şey vardır 'takdir duygusu'. Vefa ve takdir göremezseniz bu sosyal dayanışmayı yok eder. Biz haciz sürecini de çözdük."

"ÜCRETLERİ DÜZENLEMEMİZ LAZIM"

"Gerek profesyonel takımın ücretlendirmesi, gerekse teknik ekiplerin ücretlendirmesi çok yüksek. Bunu düzenlememiz lazım. Kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Ancak şunu da söyleyim hiç FIFA'lık olmadık."

"Florya için ödeyeceğimiz net faiz 8.2 milyon TL. Onu da 5 yıl yapılandırdık."

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