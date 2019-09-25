25 Eylül 2019, Çarşamba
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Mustafa Cengiz PFDK'da
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi.
25.09.2019
DİSİPLİN SEVKLERİ AÇIKLANDI...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildi...
Ayrıca Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevkine karar verildi...
Göztepe'nin Konyaspor ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Andre Poko da müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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