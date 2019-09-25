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Derbide gözler kalecilerde olacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde iki takımın kalecilerinin performansı belirleyici olacak.
25.09.2019

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ın sergileyeceği performans, zorlu maçın sonucuna doğrudan etki edecek.

Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90'ar dakika sahada kaldı. Süper lig'de 5, şampiyonlar ligi ile TFF Süper Kupa'da ise birer karşılaşmada forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 22. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, daha önce sarı lacivertli ekibe karşı oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 8 müsabakada kalesini gole kapatan Fernando Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon Ankaragücü'nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi. Süper lig'de 5 müsabakada sarı-lacivertli formayı giyen Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu karşılaşmaların sadece 1'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.

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