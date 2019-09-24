Galatasaray'ın rakipleri ligde kazandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, hafta sonunda oynadıkları lig maçlarından galip ayrıldılar...
Sarı-kırmızılı ekibin 1 Ekim Salı günü konuk edeceği Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde deplasmanda Lyon ile karşılaştı... Uzun süre golsüz devam eden müsabakada başkent ekibi, 87. dakikada Neymar'ın attığı golle 1-0 galip geldi...
Paris Saint-Germain, 6. haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de 15 puanla zirvede yer alıyor...
Real Madrid, İspanya La Lıga'da Sevılla deplasmanındaydı... Real Madrid, Sevilla'ya Karim Benzema'nın 64. dakikada kaydettiği golle 1-0 üstünlük sağladı. 5. hafta sonunda 11 puan toplayan Madrid ekibi haftayı ikinci sırada tamamladı...
Galatasaray'ın geçen hafta karşılaştığı Club Brugge ise ligde evinde Anderlecht'i konuk etti... Belçika ekibi karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. 8. haftası sona eren Belçika Ligi'nde Club Brugge 17 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor.
- Abdülkadir Ömür: Çok şükür iyi olacağız inşallah
- Erman Toroğlu'ndan flaş hakem tepkisi!
- Abdülkadir Ömür: Çok şükür iyi olacağız inşallah
- Toroğlu'ndan flaş yorum: Net kırmızı kart!
- Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini
- "Falcao ikinci yarının başında girse G.Saray 3-0 kazanırdı"
- Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini
- Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Yazıklar olsun"
- ''O futbolcu Galatasaray'ın oyuncusu değil"
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"