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Galatasaray'ın rakipleri ligde kazandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Parıs St. Germain, Real Madrid ve Club Brugge, kendi liglerinde hafta sonunu kayıpsız kapattılar.
24.09.2019

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, hafta sonunda oynadıkları lig maçlarından galip ayrıldılar...

Sarı-kırmızılı ekibin 1 Ekim Salı günü konuk edeceği Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde deplasmanda Lyon ile karşılaştı... Uzun süre golsüz devam eden müsabakada başkent ekibi, 87. dakikada Neymar'ın attığı golle 1-0 galip geldi...

Paris Saint-Germain, 6. haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de 15 puanla zirvede yer alıyor...

Real Madrid, İspanya La Lıga'da Sevılla deplasmanındaydı... Real Madrid, Sevilla'ya Karim Benzema'nın 64. dakikada kaydettiği golle 1-0 üstünlük sağladı. 5. hafta sonunda 11 puan toplayan Madrid ekibi haftayı ikinci sırada tamamladı...

Galatasaray'ın geçen hafta karşılaştığı Club Brugge ise ligde evinde Anderlecht'i konuk etti... Belçika ekibi karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. 8. haftası sona eren Belçika Ligi'nde Club Brugge 17 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor.

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