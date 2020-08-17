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Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui transferini değerlendirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı takımda başarılı olacağına inandığını söyledi.
17.08.2020
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Elabdellaoui için Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza törenine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'la birlikte katılan Mustafa Cengiz, sonrasında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Norveç'te doğup büyüdüğünü aktaran Cengiz, "Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış, çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Norveçli futbolcu ise Galatasaray'a gelmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Buraya geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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