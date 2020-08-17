Mustafa Cengiz: Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi harcama yapmayı

Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Cengiz, "Başkaları sıkışmışsa, paraları Leyla'ya bastıkları için bu durumdalar! Sonra harcama için limit istiyorlar! Neymiş Galatasaray oyunbozanlık yapıyormuş! Hayır diyorum, hayır! Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi harcama yapmayı" ifadelerini kullandı.

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