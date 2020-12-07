Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi! İşte detaylar...

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'e Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan flaş bir davet geldi. A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında teklifin detaylarını açıklayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan "Fatih Hoca'ya teklife sıcak bakarsanız, burada yaşamanıza gerek yok Galatasaray'ı da çalıştır ancak milli maçlarda takımın başında ol" dediğini söyledi.

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