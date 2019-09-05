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Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Galatasaraylı Fernando Muslera, futbolu bırakarak Fenerbahçe teknik ekibine katılan Volkan Demirel'e destek mesajı yayımladı.
05.09.2019

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi.

Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim." ifadelerini kullandı.

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