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Muslera kalesinde devleşti

Bu sezon zaman zaman eleştirilen Galatasaraylı Fernando Muslera, Antalyaspor karşısında kalesinde devleşti.
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