Murat Cavcav: Taylan Antalyalı transferinin peşini bırakmıyoruz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı ile ilgili Gençlerbirliği cephesinden flaş bir açıklama geldi. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, A Spor'a özel yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyu Erzurumspor'a satarken sözleşmesine yüzde 40 pay maddesi koydurduklarını ifade ederek "Taylan Antalyalı transferinin peşini bırakmıyoruz" dedi.

Murat Cavcav'ın açıklamaları şu şekilde:

"Taylan Antalyalı bizzat dönemin onursal başkanı İlhan Cavcav'ın Bucaspor'dan dönemin şartlarına göre yüksek bir meblağ karşılığında kulübümüze kazandırdığı bir isim. Taylan'ın potansiyeline ve yeteneğine güvenmemize rağmen o dönem istediğimiz katkıyı alamadığımız için BB Erzurumspor'a verdik. Sözleşmesine de sonraki satışında yüzde 40 pay maddesini koydurduk. Erzurumspor da bunu kabul etti ancak Taylan'ın Galatasaray'a transferinde bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ancak fahiş imza parası herkesin dilinde. Biz iddia edildiği gibi arka yolların denendiğini ve bu iki güzide camia ve kulüp yöneticilerinin böyle yollara girmeye tenezzül ettiğini aklımızdan geçirmek bile istemiyoruz. Bu Türk sporu için çok acı bir olay. Süreci avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Ne Galatasaray ne Erzurumspor ne de Taylan'ı yıpratmadan girişimlerimizi başlattık. Hukuka güvenmekten başka çaremiz yok. Bu transferin peşini bırakmayacağız."