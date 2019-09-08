Galatasaray itiraz edecek

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Fatih Terim'e verilen cezaya itiraz edecek. Sarı-kırmızılı ekipte PFDK'nın tecrübeli teknik adama verdiği 4 maçlık ceza için savunma hazırlanıyor. Hazırlanan savunmada, Terim'in açıklamalarına benzer olaylar karşısında PFDK'Nın sergilediği tavır ve verilen cezalar yer alacak.

Dosyada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çeşitli zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu aleyhine yaptıkları ve ceza almayan açıklamalarında yer alacağı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mayıs ayında ''Kurgulanmış bir düzen var.'' demiş, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, '' Bu işin çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu'Na süre verdik ama bu süre artık bitti. Eğer bu işin önünü kesmezlerse biz de bu düzene uyacağız.'' ifadelerini kullanmıştı. Savunmada ayrıca Terim'in konuşmalarınında eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmeside talep edilecek.