08 Eylül 2019, Pazar
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Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'tan Taylan Antalyalı açıklaması
Taylan Antalyalı transferiyle ilgili tartışmalar sürerken Taylan'ı 2013-2014 sezonunda Gençlerbirliği'ne satan Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş transferle ilgili detayları A Spor'a canlı yayında telefonla bağlanarak aktardı. Aktaş "Satışından %15 alacakken Gençlerbirliği, Taylan Antalyalı'yı bedelsiz gönderdiğini söyledi. Şimdi aynı durumu BB Erzurumspor onlara yapıyor. Bumerang kendilerine döndü" ifadelerini kullandı.
08.09.2019
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