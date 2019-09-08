Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'tan Taylan Antalyalı açıklaması

Taylan Antalyalı transferiyle ilgili tartışmalar sürerken Taylan'ı 2013-2014 sezonunda Gençlerbirliği'ne satan Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş transferle ilgili detayları A Spor'a canlı yayında telefonla bağlanarak aktardı. Aktaş "Satışından %15 alacakken Gençlerbirliği, Taylan Antalyalı'yı bedelsiz gönderdiğini söyledi. Şimdi aynı durumu BB Erzurumspor onlara yapıyor. Bumerang kendilerine döndü" ifadelerini kullandı.