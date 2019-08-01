Michael Seri'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Michael Seri, açıklamalarda bulundu. Seri, "Drogba ile konuşmadık. Transfer süreci ile ilgili görüşmedik. Galatasaray beni takımda görmek istediğini hissettirdi ve Galatasaray'da oynamanın avantajlı olduğunu düşündüğüm için burayı seçtim. Açıkçası çok mutluyum." dedi.

Seri'nin açıklamaları şöyle;

"Fatih Terim çok sempatik bir insan ve beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Onun güvenini boşa çıkarmak istemiyorum."

"Belhanda ile daha önce Nice'te iyi bir uyum yakaladık. Burada ne yapacağımızı göreceğiz."

"Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman 'hayır' diyemezsiniz. Milan'dan da teklif vardı ama gerek yönetimin, gerek taraftarların beni istemesinden dolayı tereddüt etmeden Galatasaray'ı seçtim.

"Galatasaray'a transferim konusunda Drogba ile hiç konuşmadık. Galatasaray beni çok istedi ve bu benim çok hoşuma gitti. Galatasaray'da oynamamın benim için avantajlı olduğunu düşündüğüm için burayı seçtim."