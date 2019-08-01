01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Michael Seri'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Michael Seri, açıklamalarda bulundu. Seri, "Drogba ile konuşmadık. Transfer süreci ile ilgili görüşmedik. Galatasaray beni takımda görmek istediğini hissettirdi ve Galatasaray'da oynamanın avantajlı olduğunu düşündüğüm için burayı seçtim. Açıkçası çok mutluyum." dedi.
01.08.2019

Seri'nin açıklamaları şöyle;

"Fatih Terim çok sempatik bir insan ve beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Onun güvenini boşa çıkarmak istemiyorum."

"Belhanda ile daha önce Nice'te iyi bir uyum yakaladık. Burada ne yapacağımızı göreceğiz."

"Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman 'hayır' diyemezsiniz. Milan'dan da teklif vardı ama gerek yönetimin, gerek taraftarların beni istemesinden dolayı tereddüt etmeden Galatasaray'ı seçtim.

"Galatasaray'a transferim konusunda Drogba ile hiç konuşmadık. Galatasaray beni çok istedi ve bu benim çok hoşuma gitti. Galatasaray'da oynamamın benim için avantajlı olduğunu düşündüğüm için burayı seçtim."

Michael Seri'den Fatih Terim açıklaması Michael Seri'den Fatih Terim açıklaması 01.08.2019
Diagne Al Rayyan yolcusu Diagne Al Rayyan yolcusu 01.08.2019
Abdurrahim Albayrak Filistinli çocukları ağırladı Abdurrahim Albayrak Filistinli çocukları ağırladı 01.08.2019
Onyekuru için kritik gün 8 ağustos Onyekuru için kritik gün 8 ağustos 01.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Diagne Katar yolunda Diagne Katar yolunda 01.08.2019
Falcao'da mutlu son yakın Falcao'da mutlu son yakın 01.08.2019
Radamel Falcao transferinde flaş gelişme! Radamel Falcao transferinde flaş gelişme! 01.08.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi! 31.07.2019
Galatasaray'da kampın yıldızı Babel Galatasaray'da kampın yıldızı Babel 31.07.2019
Falcao adım adım Galatasaray'a Falcao adım adım Galatasaray'a 31.07.2019
Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması 31.07.2019
Galatasaray yönetiminden açıklama! Galatasaray yönetiminden açıklama! 30.07.2019
Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım! Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım! 30.07.2019
Emre Mor'un menajerinden flaş açıklama Emre Mor'un menajerinden flaş açıklama 30.07.2019
Mariano ile Marcao karşı karşıya Mariano ile Marcao karşı karşıya 30.07.2019
Feghouli Süper Kupa'da yok Feghouli Süper Kupa'da yok 30.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!
Galatasaray'da Seri fırtınası
Mbaye Diagne, Ada yolcusu
Zidane'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda
Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti
Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör