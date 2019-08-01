Diagne Al Rayyan yolcusu

Son olarak Emre Mor’u KAP’a bildiren Galatasaray’da kadroya takviye çalışmaları devam ederken, takımdan gönderilmesi beklenen Diagne transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Senegalli golcü Al Rayyan anlaştı. Diagne yarın Doha'ya gidip sağlık kontrollerinden geçecek. İşte detaylar...