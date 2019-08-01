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Emre Mor Galatasaray formasını giydi!

Galatasaray Kulübü Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Genç yıldız Galatasaray formasını giydi.
01.08.2019

Emre Mor sırtını Galatasaray formasını geçirerek, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile poz verdi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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