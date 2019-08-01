01 Ağustos 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Emre Mor Galatasaray formasını giydi!
Galatasaray Kulübü Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Genç yıldız Galatasaray formasını giydi.
01.08.2019
Emre Mor sırtını Galatasaray formasını geçirerek, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile poz verdi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ın şifresi 'Sabır'
- Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov
- Abdullah Avcı'ya doğum günü kutlaması
- Onyekuru için kritik gün 8 ağustos
- Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi
- Malatyaspor tur için sahaya çıkıyor
- Trabzonspor Sturridge'den haber bekliyor
- Abdullah Avcı'ya doğum günü kutlaması
- Radamel Falcao transferinde flaş gelişme!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"