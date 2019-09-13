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Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
13.09.2019
Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı.
Yaşamını, 13 Eylül 1991 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında yitiren Metin Oktay'ın, Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Anma törenine, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve bir grup taraftar katıldı.
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