Falcao'nun golünde Metin Oktay anonsu

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılıların 38. dakikada Radamel Falcao ile bulduğu gol sonrası ölüm yıl dönümü olması sebebiyle Metin Oktay anonsu yapıldı.