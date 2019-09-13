13 Eylül 2019, Cuma
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Falcao'nun golünde Metin Oktay anonsu
Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılıların 38. dakikada Radamel Falcao ile bulduğu gol sonrası ölüm yıl dönümü olması sebebiyle Metin Oktay anonsu yapıldı.
13.09.2019
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