Galatasaray'da son durum ne? Canlı yayında açıklandı! Falcao...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürüyor. Galatasaray, 5 futbolcusunun corona virüsü salgınına yakalandığını açıklamıştı. Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

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