10 Şubat 2020, Pazartesi

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Mehmet Özcan: Mustafa Cengiz Ali Koç'a güzel cevaplar verdi

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Mustafa Cengiz, Ali Koç'a güzel cevaplar verdi." ifadelerini kullandı.
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