Video Galatasaray Videoları Mehmet Büyükekşi Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden ihraç edilecek mi? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

Mehmet Büyükekşi Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden ihraç edilecek mi? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden ihraç edillip edilmeyeceğini açıkldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

27 Şubat 2024 | 11:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüp üyeliğinden ihracı söz konusu mu?" sorusunu iletti. Özbek ise "Tüzüğümüz gereği, Yönetim Kurulları kendisine iletilen ihraç taleplerini Disiplin Kurulu'na sevk eder. Kararı Disiplin Kurulu verir. Yönetim görevini yaptı. Bundan sonra konu Disiplin Kurulu'nda. Karara Galatasaraylıların saygı duyması gerekir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:19
Büyükekşi G.Saray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Özbek açıkladı! 27 Şubat 2024 | 12:00
00:43
Torreira'nın müdahalesine kırmızı kart gerekir mi? 27 Şubat 2024 | 12:00
01:40
G.Saray'ın 2. golünden önce ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı! 26 Şubat 2024 | 12:00
00:09
G.Saray taraftarını korkutan görüntü! 26 Şubat 2024 | 12:00
03:03
"Yüreği yeter miydi?" 26 Şubat 2024 | 12:00
00:57
Toroğlu'dan flaş yorum! "G.Saray iyi değil" 26 Şubat 2024 | 12:00
02:32
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 24 Şubat 2024 | 12:00
01:27
Süper Kupa hazırlıkları başladı! 24 Şubat 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN