Mehmet Büyükekşi Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden ihraç edilecek mi? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüp üyeliğinden ihracı söz konusu mu?" sorusunu iletti. Özbek ise "Tüzüğümüz gereği, Yönetim Kurulları kendisine iletilen ihraç taleplerini Disiplin Kurulu'na sevk eder. Kararı Disiplin Kurulu verir. Yönetim görevini yaptı. Bundan sonra konu Disiplin Kurulu'nda. Karara Galatasaraylıların saygı duyması gerekir." ifadelerini kullandı.