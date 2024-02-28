Engin Baytar: Derbide favoriyi Galatasaray olarak görüyorum!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde favori olarak sarı-kırmızılı takımı gördüğünü belirtti. Baytar, "Benim gibi birçok insan bu böyle görüyordur. Tahminim Beşiktaşlılar da bunu böyle görüyordur ama derbinin havası her zaman farklı olur. Galatasaray, 2-1 kazanır. Öyle tahmin ediyorum" dedi. | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
Engin Baytar: Derbide favoriyi Galatasaray olarak görüyorum! 28 Şubat 2024 | 12:00
01:19
Büyükekşi G.Saray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Özbek açıkladı! 27 Şubat 2024 | 12:00
00:43
Torreira'nın müdahalesine kırmızı kart gerekir mi? 27 Şubat 2024 | 12:00
01:40
G.Saray'ın 2. golünden önce ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı! 26 Şubat 2024 | 12:00
00:09
G.Saray taraftarını korkutan görüntü! 26 Şubat 2024 | 12:00
03:03
"Yüreği yeter miydi?" 26 Şubat 2024 | 12:00
00:57
Toroğlu'dan flaş yorum! "G.Saray iyi değil" 26 Şubat 2024 | 12:00
02:32
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 24 Şubat 2024 | 12:00