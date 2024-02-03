Mauro Icardi'nin pozisyonunda hakem neden VAR'a gitmedi? Sebebini açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, yapılan müdahalenin ardından penaltı bekledi. Mücadelenin ardından A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, hakemin neden VAR'a gitmediğini açıkladı. | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Hakem neden VAR'a gitmedi? Sebebini açıkladı! 03 Şubat 2024 | 12:00
01:56
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 02 Şubat 2024 | 12:00
03:56
Metin Öztürk'ten sert tepki! "Hakkımızı yedirmeyiz" 02 Şubat 2024 | 12:00
03:56
Metin Öztürk: G.Saray'ın hakkını yedirmeyiz! 02 Şubat 2024 | 12:00
02:01
Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu: Yalan Rüzgarı! 02 Şubat 2024 | 12:00
00:58
"İnanılmaz bir başarı" 02 Şubat 2024 | 12:00
05:51
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 31 Ocak 2024 | 12:00
01:13
Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! 31 Ocak 2024 | 12:00