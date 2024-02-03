Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan flaş sözler! "Stresten 2 dişim kırıldı"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş bir itiraf geldi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Carlos Vinicius'un video çekimlerini Tete bir sosyal medya hesabından paylaştı. Bu videoda arka plandan gelen ses günden oldu. Cimbom'un milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." dedi. İşte o anlar... (GS spor haberi)
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