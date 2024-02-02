Video Galatasaray Videoları Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yapılan müdahaleyi yorumladı!

Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yapılan müdahaleyi yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray konuk olduğu Yılport Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Galatasaray'da Mauro Icardi yerde kalırken sarı-kırmızılı futbolcular pozisyon sonrası penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonu yorumladı. İşte detaylar...

02 Şubat 2024 | 23:04
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