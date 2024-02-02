Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yapılan müdahaleyi yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray konuk olduğu Yılport Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Galatasaray'da Mauro Icardi yerde kalırken sarı-kırmızılı futbolcular pozisyon sonrası penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonu yorumladı. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 02 Şubat 2024 | 12:00
03:56
Metin Öztürk'ten sert tepki! "Hakkımızı yedirmeyiz" 02 Şubat 2024 | 12:00
03:56
Metin Öztürk: G.Saray'ın hakkını yedirmeyiz! 02 Şubat 2024 | 12:00
02:01
Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu: Yalan Rüzgarı! 02 Şubat 2024 | 12:00
00:58
"İnanılmaz bir başarı" 02 Şubat 2024 | 12:00
05:51
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 31 Ocak 2024 | 12:00
01:13
Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! 31 Ocak 2024 | 12:00
03:56
Galatasaray'dan Zeki Çelik için Roma'ya teklif! 30 Ocak 2024 | 12:00