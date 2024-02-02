Galatasaray'da Metin Öztürk'ten sert tepki! "Hakkımızı yedirmeyiz"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Fenerbahçe ile oynadığımız maçtaki VAR hakemi ile bugünkü VAR hakemi aynı. Biz artık bunda kasıt arıyoruz. 71. dakikada Icardi'ye yapılan net penaltıydı. VAR'a gidildi, 4 saniyede oyun devam etti. 10 tane kamerayı 4 saniyede nasıl incelediler ve nasıl penaltı olmadığına hükmettiler? Aynı VAR hakemi Icardi'nin elmacık kemiği kırıldığında da hiçbir şey yok dedi. Bu tamamen kasıtlı. MHK'nin bu kasıtlı tutum konusunda acilen tedbir almasını ve o VAR hakeminin uzun süre başkalarının canını yakmasını da önlemesini istiyoruz.