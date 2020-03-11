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Mario Lemina: Galatasaray'da çok mutluyum

Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekibin ikinci yarıda gösterdiği performansla ilgili, “İkinci yarıdan itibaren farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun nedeni de beraber oynadıkça otomatikliğin yerleşmesi. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz” dedi.
11.03.2020

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her maçta olduğu gibi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Lemina, "Açıkçası biz her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza devam ettik. Yaptığımız hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor. Bizim için önemli bir maç olacak" diye konuştu.

"SAHADA YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM"

Hafta boyuncu sıkı şekilde çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Lemina, "Şu anda yüzde 100 olmak için önümüzde bir hafta var. Ben de bütün hafta boyuncu sıkı bir şekilde çalışacağım. Formamı alıp, geri döneceğim. Yüzde 100'ümü sahada vereceğim" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Oyuncu grubu olarak birlikte oynadıkça daha iyi bir Galatasaray ortaya çıktığının altını çizen Mario Lemina, "2'nci yarıdan itibaren farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun nedeni de beraber oynadıkça otomatikliğin yerleşmesi. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz diye düşünüyorum. Baktığınız zaman da farklı bir Galatasaray ortaya çıktı. Ben kendi adıma konuşursam Galatasaray'da çok mutluyum. Ancak sezon sonu bakıp ne olacağını o zaman göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS HABERİNİ YENİ ALDIM"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz saatlerde derbinin seyircisiz oynanmasının gündemde olmadığını açıklaması sorulan Lemina, "Haberi yeni aldım, şu anda öğrendim. Ancak taraftarımız olmadan farklı oluyor. Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz" dedi.

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