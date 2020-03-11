11 Mart 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Henry Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'a ise yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Onyekuru, ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
11.03.2020
Kaplan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Onyekuru'nun görünen çok ciddi bir problemi yok. Sol ayağında düz koşu esnasında bir ağrı hissetti. Kulüp doktoru Yener İnce ile konuşma gerçekleştirdiler ve tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı ve salona gitti."
"Takımca yapılan düz koşu esnasında sol ayağında bir ağrı hissetti ve takım arkadaşlarından ayrıldı. Onyekuru Yener İnce ile görüşmesinin ardından tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı. Gözlemlerimize göre ilk etapta çok ciddi bir probleminin olmadığını söyleyebiliriz."
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