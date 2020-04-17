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Fernando Muslera'dan Türkçe "Evde kal" mesajı

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından sorulara cevap verdi. Uruguaylı file bekçisi röportaja, Türkçe "Evde kal" çağrısıyla başladı.
17.04.2020
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