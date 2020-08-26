Mario Jardel: Süper Kupa'nın hayatımda önemli bir yeri var

2000-2001 sezonunda Galatasaray forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel, Süper Kupa zaferinin 20. yıl dönümünde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Jardel, "20 yıl sonra Süper Kupa hakkında konuşmak benim için büyük onur. Benim kalbimde ve kişisel tarihimdeki en iyi şampiyonluklardan biri kesinlikle. Bunun için çok minnetarım. Gerçekten muhteşem bir duyguydu ve benim hayat hikayemde önemli bir yeri var. Özellikle altın golü attığım anı unutmam mümkün değil." dedi.

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Mario Jardel'in açıklamaları şu şekilde:

"SÜPER KUPA'NIN HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

"20 yıl sonra Süper Kupa hakkında konuşmak benim için büyük onur. Benim kalbimde ve kişisel tarihimdeki en iyi şampiyonluklardan biri kesinlikle. Bunun için çok minnetarım. Gerçekten muhteşem bir duyguydu ve benim hayat hikayemde önemli bir yeri var. Özellikle altın golü attığım anı unutmam mümkün değil. Tüm bu duygular için teşekkürler Galatasaray."

"GALATASARAY'DAKİ ANILARIM HAYATIM BOYUNCA UNUTULMAZ OLACAK"

"Galatasaray taraftarına şunu söylemek istiyorum, benim için yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Belki sadece 1 sezon kaldım ama hayatımın en önemli yıllarından biri oldu. Galatasaray'daki anılarım hayatım boyunca unutulmaz olacak."

"FALCAO VE DROGBA GERÇEKTEN İNANILMAZLARDI"

"Falcao ve Drogba Galatasaray için muhteşem iki oyuncu, formamıza hizmet ettiler. İkisini de oynarken biraz izleme imkanım oldu ve gerçekten inanılmazlardı. Onlara da sevgilerimi göndermek istiyorum."

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

"Kariyerimin bu döneminde teknik adam olmak için çalışıyorum ama şimdilik bazı oyuncuların menajerliğini yapıyorum."