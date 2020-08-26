26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Galatasaray'a Ismaila Coulibaly transferinde rakip çıktı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Coulibaly için Cimbom'a rakip çıktı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan yaptığı açıklamada, genç oyuncuya başka taliplerin de olduğunu söyledi.
26.08.2020
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