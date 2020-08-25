Galatasaray'da Seri'nin yerine M'Vila

Orta saha transfer için arayışlarını sürdüren Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Michael Seri'nin yerine Saint-Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcuyla ilk teması kurduğu öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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